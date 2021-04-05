أستراليا تحقق رقمًا قياسيًا فى معدلات التطعيم اليومية ضد كورونا

سجلت أستراليا رقمًا قياسيًا في معدلات التطعيم اليومية بلقاح كورونا، حيث تلقى اللقاح ما يقرب من 80 ألف شخص في يوم واحد، وذلك بفضل المخزون الكبير من اللقاحات المتوفر لديها.وأعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت - في مؤتمر صحفي - أن عدد الأفراد الذين تلقوا اللقاح يوم الخميس الماضي بلغ 283ر79 شخصا في يوم واحد، مؤكدًا أن المخزون الحالي من التطعيمات كافٍ للغاية، موضحًا أنه في ظل وجود منافسة عالمية كبيرة في الحصول على اللقاحات، تعتبر الإمدادات المحلية أمرًا أساسيًا.