تعادل المغرب الفاسى والفتح الرباطى 1-1 فى البطولة الاحترافية

تعادل فريقا المغرب الفاسي وضيفه الفتح الرباطي إيجابيًا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت بينهما، في إطار مباريات الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.أحرز محمد الفقيه هدف المغرب الفاسي في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بينما تعادل للفتح الرباطي أنيس سالتو في اللحظات الأخيرة من المباراة.وارتفع رصيد المغرب الفاسي إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثامن في ترتيب البطولة، بينما ارتفع رصيد الفتح الرباطي إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر.