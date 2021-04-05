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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولى عهد أبو ظبى يؤكد تضامن الإمارات الكامل مع الأردن

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:17 ص
بن زايد آل نهيان
بن زايد آل نهيان
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أكد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية، ودعمها وتأييدها في جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وقال ولي عهد أبو ظبي: "إن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، ونرفض كل ما يزعزع استقراره ويعرض سلامته وشعبه للخطر"، معربًا عن خالص تمنياته للأردن بقيادة الملك عبدالله دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

من جهته، أعرب الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لولي عهد أبو ظبي؛ لدعمه الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، مثمنًا المواقف الثابتة والأصيلة لدولة الإمارات ومساندتها الدائمة للأردن، ودعمها لأمنه واستقراره والذي يجسد عمق أواصر العلاقات الأخوية وقوتها بين البلدين الشقيقين.

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