وزير التموين: احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح يكفى 3.6 شهر

قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح والسكر يكفي استهلاك 3.6 شهر.وأضاف وزير التموين، في مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن مصر تتطلع لشراء أربعة ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم.وأفاد بأن احتياطي مصر الاستراتيجي من الأرز يكفي حتى أكتوبر، ومن الزيوت النباتية يكفي استهلاك 3.7 شهر.