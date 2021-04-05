وزير التموين: طرح 100 طن فراخ يوميا بشهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي للمواد التموينية ساهمت في إنهاء الأزمات نهائيا، متابعا: "لدينا اكتفاء ذاتي من الرز، ولدينا 4 أشهر احتياطي من الزيت، وسيتم طرح 100 طن فراخ في اليوم بشهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، وسيتم ذبح 4800 عجل فى رمضان".وأضاف "المصيلحي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "نستهلك 16 مليون طن قمح في العام، ونستهلك في العيش التمويني 9 ملايين طن والباقي يستهلكه الأفران الأفرنجي، لافتًا إلى أن موسم جني القمح سيبدأ يوم 15 إبريل، ولدينا مخزون 4 ملايين طن قمح، مؤكدا أن توسيع زراعة القمح في توشكى لخطة 2030 2050، ونتوقع مليون طن زيادة.وتابع: "ننتج من 8.5 لـ9 ملايين طن قمح سنويا، ولدينا اكتفاء ذاتي في السكر، ونستهدف زيادة في السكر لـ2.7 مليون طن ونستهلك 3.7 مليون طن".