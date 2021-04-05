إشبيلية يفوز على إتليتكو مدريد بهدف نظيف فى الدورى الإسبانى

عرقل فريق إشبيلية ضيفه أتليتكو مدريد لصالح فريقي ريال مدريد وبرشلونة، بالفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب رامون سانشيز بيزخوان في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.سجل هدف إشبيلية والمباراة الوحيد اللاعب ماركوس أكونيا في الدقيقة 70، وأضاع زميله لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الثامنة.واستمر أتليتكو مدريد في صدارة الليجا برصيد 66 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة والذي سيواجه بلد الوليد غدا في نفس الجولة، وفي حالة فوزه سيقلص الفارق مع اتليتكو إلى نقطة واحدة، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع.