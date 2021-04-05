رئيس وزراء السودان يؤكد دعم الإدارات الأهلية لتحقيق الاستقرار والسلام

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، دعم الحكومة الانتقالية لجهود الإدارات الأهلية وسعيها لتحقيق السلام المجتمعي بالبلاد، وذلك خلال لقائه مع وفد من قبيلة «المسيرية» بقيادة الناظر الصادق الحريكة عز الدين ناظر «المسيرية الزرق».وقال «عز الدين»، في تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول نتائج زيارة وفد القبيلة لجوبا، ولقاء قيادات «الحركة الشعبية – شمال»، وعلى رأسهم رئيس الحركة عبد العزيز الحلو.وأضاف أن هذه اللقاءات تأتي في إطار دعم السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بالجزء الشرقي من ولاية غرب كردفان «جنوب جمهورية السودان»، لافتًا إلى أن الزيارة إلى جوبا وجدت القبول والاستحسان من رئاسة الحكومة الانتقالية.