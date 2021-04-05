عضو فى «السيادة السوادنى» يشدد على ضرورة تضافر الجهود لبناء البلاد

شدد عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان مالك عقار، على أهمية تضافر الجهود ونبذ الفرقة والاختلاف، والتركيز على بناء السودان ووحدته وأمنه واستقراره.وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن "عقار" التقى مع وفد الإدارة الأهلية لقبيلة "الزغاوة" بولاية شمال دارفور.كما أطلع مالك عقار، وهو رئيس "الحركة الشعبية – شمال – جناح عقار"، على مجمل الاوضاع الأمنية والخدمية والتنموية بمناطق "الحركة الشعبية" بولاية النيل الأزرق.وتعهد عقار، خلال لقائه مع وفد من مناطق "الحركة الشعبية – شمال" بولاية النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان)، بالإهتمام بقضايا المنطقة وإيجاد المعالجات الاسعافية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.