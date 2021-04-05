بعد فحص 12 مليون سيدة.. «صحة المرأة» تنقذ نساء مصر من خطر الأورام

- خطة للتنسيق بين المستشفيات لتسهيل عمل المبادرة

- إطلاق تطبيق إلكتروني للتواصل مع المرضى

- فحص 12 مليون سيدة وانخفاض متوسط حجم الأورام

- نتائج متميزة بمحافظتي المنيا وأسيوط

جاءت المبادرة الرئاسية الطبية "دعم صحة المرأة"، لتوكد جهود الدولة والحكومة في الاهتمام بصحة سيدات مصر وأن صحتهن تمثل صحة للوطن أجمع، وذلك من خلال رفعها لشعار "الست المصرية هي صحة مصر" باعتبارها منتج أجيال المستقبل وعماده وعدته، وتستهدف المبادرة كما أعلنت وزارة الصحة الكشف على 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية، واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة 8 ملايين سيدة فوق سن 35 عامًا، وسيكون للسيدات فحص دوري كل عام.ويأتي على رأس محاور الحملة الكشف المبكر عن الأورام "سرطان الثدي"، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام، وفي إطار المبادرة تم وضع خطة تنسيقية بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بمختلف المحافظات من أجل إتمام واستكمال أعمال المبادرة وتسهيل عملية الكشف لحسب المناطق الجغرافية.وتنفيذ الحملة يأتي على ثلاثة مراحل كما حدث خلال حملة 100 مليون صحة للكشف على فيرس سي، وفي سبيل ذلك عملت وزارة الصحة على إعداد برامج تدريبية للأطقم الطبية من العاملين في المبادرة بالمحافظات الـ 9 للمرحلة الأولى بالتنسيق مع مستشفى معهد ناصر، ومستشفى قصر العيني، وقامت بإعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام بالإضافة إلى حملات على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وإعلانات الطرق، للإعلان عن الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة.ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن تصميم تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة لسرعة وسهولة التواصل مع المرضى، من خلال التطبيق سيتم إعداد ملف خاص بالتاريخ المرضي وإرسال نصائح توعوية.وكان قد تم ربط البرنامج في جميع المنشآت التي تقدم خدمات فحص أورام السيدات، سواءً بوزارة الصحة أو الجامعات أو جهات المجتمع المدني مثل مستشفى بهية وشفاء الأورمان، في شبكة معلومات واحدة لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية.وحسب وزارة الصحة نتيجة الاستمرار في تقديم اعمال المبادرة فقد انخفض متوسط حجم الأورام من 5 سم إلى 3 سم مما يزيد معدلات الشفاء بنسبة 90%، وتم فحص أكثر من 12 مليون سيدة (أكثر من 18عام).و انخفض معدل ارتداد الأروام، وتم اكتشاف ومتابعة علاج 2.848 حالة سرطان الثدي، كما تم التوعية بأهمية الفحص الذاتي، والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية.وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم إجراء الفحوصات الطبية لـ607 آلاف و686 سيدة، على مستوى محافظة المنيا، وذلك من بداية انطلاق المبادرة في أغسطس الماضي، بجميع الوحدات الصحية، كما أنه يتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام، لتقديم جميع الخدمات.وفي محافظة أسيوط وفي إطار الحملة أيضًا افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدة علاج أورام الثدي بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" والتي تعد أول وحدة على مستوى مستشفيات الصحة بالمحافظة يتم إنشائها بالتعاون وتحت إشراف مع أساتذة وأطباء جامعة أسيوط والتي تقدم خدماتها بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة واكتشاف وعلاج أورام الثدي.الجدير بالذكر أنه أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد المفحوصات بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بلغ 11 مليونا و33 ألفًا و255 امرأة منذ إطلاق المبادرة فى شهر يوليو من العام الماضي، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.