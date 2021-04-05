«التموين»: شراء طن الفول من الفلاح بـ10 آلاف و500 جنيه

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق على شراء طن الفول من الفلاح بسعر 10 آلاف و500 جنيه للطن الواحد، وذلك من الأرض الزراعية.وقال «المصيلحي»، في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إنه كان يتم استيراد الفول من الحبشة والمغرب واستراليا وكندا وخلال فترة من الفترات وصل سعر كيلو الفول إلى 20 جنيهًا، وحاليًا يتراوح من 12 إلى 12.5 جنيه، مؤكدًا أن حظر تصدير الفول لصالح المستهلك.وجددت الحكومة، أمس الأحد، قرار وقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى 3 أضعاف الأشهر الأخرى، مشيرة إلى أن إجمالي إنتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي، ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج.وذكرت أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، موضحة أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سعر البيع للمستهلك المصري.