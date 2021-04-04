لابيد: هناك تقارب كبير مع حزب بينيت ضد نتنياهو

قال يائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد"، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن هناك تقارب شديد مع نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا، بهدف تشكيل حكومة تغيير.وأكد لابيد أن هناك تقدمًا كبيرا في محادثاته مع بينيت، مشيرا إلى أن الأخير لا يثق بوعود بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم حزب الليكود، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وتأتي تصريحات لابيد في ظل تكثيف الليكود لتحركاته بشأن ضمان تولية نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اجتماعا، غدا الاثنين، بقيادات الأحزاب الإسرائيلية، للاستماع إلى توصياتهم على الشخص الذي توكل له مهمة تشكيل حكومة جديدة.وقال ريفلين، في وقت سابق، إنه سيختار الشخصية التي لديها فرصة أكبر في تشكيل الحكومة وتجنب التوجه لانتخابات جديدة ستكون هي الخامسة خلال عامين، ما يعني أنه قد لا يعتمد على عدد التوصيات.