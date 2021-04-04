بـ1700 جنيه.. القوى العاملة تطلب عاملات إنتاج لإحدى الشركات

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات صناعة الخيوط الطبية بالعبور براتب 1700 جنيه.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة عاملات إنتاج، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمرها عن 25 سنة.وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في العبور المنطقة الصناعية الأولى، والتواصل مع المدير المسئول دكتور أحمد نبيل.