«الصحة» توضح أنواع اللقاحات المستخدمة في التطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هناك نوعان من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وأوضحت الوزارة أن هناك لقاحات معطلة وهي التي تحتوي على الفيروس المنتج مخبريا ولكن تم تدمير الحامض النووي له.وأشارت إلى أن اللقاحات الأخرى تسمى اللقاحات المضعفة وهى لقاحات تحتوي على الفيروس حي لكن تم إضعاف الحامض النووي له.وطالبت الوزارة المواطنين بسرعة التسجيل وحجز اللقاح عبر الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا).