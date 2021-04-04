نائب رئيس المنيا يقود حملة مسائية لرفع الإشغالات (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة ليلية بقيادة نائب رئيس المدينة بشوارع وأحياء المدينة لرفع وإزالة الإشغالات، حيث تم إزالة عدد كبير من الإشغالات خاصة على الأرصفة الجانبية وتعوق حركة سير المواطنين.كان الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة قد ترأس مساء اليوم حملة لرفع الاشغالات من شوارع المدينة التى تمثل عائقا لحركة المواطنين واستغلالا غير قانوني للأرصفة الجانبية للمدينة، حيث تم رفع الإشغالات وتم عمل اللازم قانونا.وأوضح أن هذه الحملات تأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، وأكد بدوره على متابعة الحالة العامة بشوارع المدينة وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حرم الطريق مما يؤدى إلى التكدس المروري ويسيئ إلى المظهر الحضاري لشوارع المدينة.