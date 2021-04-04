خبيرة تغذية تكشف طريقة التخلص من النحافة

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة النحافة، حيث يؤرقهم حجم أجسامهم، ويودون في بعض الأحيان عمل "فورمة" مناسبة لأجسادهم من خلال تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية وهذا لا يعني تناول الاطعمة الغيرالصحية المليئة بالدهون الضارة (Trans fat).ولهذا تتحدث اليوم لنا، خبيرة التغذية العلاجية، جيهان الدمرداش، حول نصائح لتناول الأطعمة الصحية الطبيعية للتخلص من مشكلة النحافة.‏‎١- المكسرات، فأنها من اكثر الاطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وبها دهون غير مشبعة وبروتين.‏‎٢- المشروبات مثل مشروبات البروتين والعصائر‏‎و اللبن كامل الدسم.‏‎٣- الخبز بأنواعه.‏٤- ‎تناول الفاكهة الغنية بالسعرات مثل الموز والبلح والفواكه المجففة وابتعد عن الفاكهة الغنية بالمياه مثل البطيخ والعنب والبرتقال.‏‎٥- تناولي الشوربة الغنية بالكريمة.‏‎٦- اضيفي الزيوت الصحية للطعام مثل زيت الزيتون وزيت بذرة الكتان وزيت جوز الهند والزبدة وابتعد عن الزيوت المهدرجة والسمن الصناعي.‏‎٧- أضف الكريمات والدهانات إلى طعامك مثل المايونيز والدريسنج.‏‎٨- تناول الخضروات ولكن ابتعد عن الخضروات المليئة بالماء مثل الخيار والكوسة.٩- اللحوم الحمراء، فهى واحدة من الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات التي تحارب النحافة وتزيد من وزن الجسم.١٠-البطاطس، فهي من النشويات التي تحتوى على سعرات حرارية عالية وكربوهيدرات تساعد على زيادة الوزن والتخلص من النحافة في أسرع وقت.