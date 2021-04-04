رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أستاذ علوم سياسية: السياحة ستشهد نموًا كبيرًا بعد افتتاح متحف الحضارة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:50 م
متحف الحضارة
متحف الحضارة
أشرف لاشين
طباعة
أعرب الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن سعادته بالمشهد المهيب الذي سطرته الأيادي المصرية احتفالًا بأجدادنا من العظماء الذين سطروا بالإنجازات والمعجزات أول حروف التاريخ، موجه الشكر والتقدير والتهنئة لجميع المشاركين في هذا الحدث، خاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد مصر لمكانتها التي تستحقها إقليميًا وعالميًا بفضل مجموعة الإجراءات والمشروعات والمواقف التي حدثت تحت قيادته.

وتابع «السعيد» في تصريح له: «نقف أمام هذا المشهد العالمي وجُملة الأحداث والفعاليات والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية؛ مفعمين بالفخر، مؤكدًا أن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية اختلف وتطور بشكل لافت وملحوظ بفضل الإجراءات والقرارات والمشروعات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن ما حدث في مشهد نقل المومياوات من اهتمام ومتابعة عالمية يؤكد أهمية الحضارة المصرية ومركزها عالميًا، لافتًا إلى أن الإدارة المصرية تدرك قيمة مثل هذه الفعاليات كونها تمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة كما أنها تمثل أداة فاعلة في حملات جذب السياحة العالمية ومن ثم فمتوقع أن تشهد السياحة المصرية نموًا كبيرًا خلال الفترات المقبلة بفضل هذه المشروعات وخاصة بعد الافتتاح الرسمي لأكبر متحف في العالم وهو المتحف المصري الكبير والمشيد على مساحة 117 فدانا منهم 165 ألف متر هي مساحة المبنى.

واختتم السعيد تصريحاته، بالتأكيد على أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تعتز بما قدمته من خبراء وعلماء ومتخصصين في مختلف المجالات لمعاونة الدولة على تحقيق أهدافها وخطتها الاستراتيجية، موجه التهنئة باسم الكلية وأساتذتها وطلابها إلى الأستاذ الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بقسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، على النجاح العالمي الذي حققته حفلة افتتاح المتحف والمشهد العالمي لنقل مومياوات ملوك وملكات مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات

وزيرة الثقافة: فتح متحف محمود خليل وحرمه مجانًا للجمهور لمدة شهر