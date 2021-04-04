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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مالك دنقلا: الموارد البشرية من أهم عناصر النجاح لشركات المقاولات

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:29 م
مالك دنقلا
مالك دنقلا
علا العلاف
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قال الدكتور مالك دنقلا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو التشييد والبناء، إن الموارد البشرية لأي شركة مقاولات تعتبر أحد العناصر الهامة التي تقوم عليها لتنجح، لذا يطلق عليها مسمى (رأس المال البشري) حيث ثبت أن هناك علاقة سببية بين الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وبين ارتفاع مستوى الجودة في أداء الأعمال وزيادة الأرباح.

وقال «مالك» فى تصريحات لـ«الدستور» إن آليات عمليات التحديث والتدريب والتطوير المستمر واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة عناصر هامة لا بد من توافرها بالشركات حتى تستطيع مواجهة المنافسة الشرسة في أسواق العمل بغض النظر عن حجم تلك الشركات.

وأضاف أن توفير موارد بشرية قادرة ومؤهلة يزيد من إنتاجية الشركة ويعزز من مركزها الاقتصادي، ومع ذلك فإن الشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات في تحقيق ذلك بسبب القيود المالية، إذا تمكنت من التغلب على هذه العقبات، يمكنها أن تتفوق في الأداء وتصبح قادرة على المنافسة مع غيرها بكفاءة عالية.

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