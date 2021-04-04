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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العناني ومدير عام يونسكو يتفقدان أماكن أثرية بالإسكندرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:51 م
العناني
العناني
رامى حسين ومها صلاح
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسيدة أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها، خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية وتأتي في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها  مدير عام منظمة اليونسكو لمصر بدعوة من وزير السياحة والآثار؛ للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية، والذي أقيم مساء أمس، في مشهد عظيم ومبهر أشادت به دول العالم أجمع.

وتضمنت الزيارة جولة سريعة تفقد خلالها وزير السياحة والآثار ومحافظ الإسكندرية ومديرة عام منظمة اليونسكو، عددًا من الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة شملت قلعة قايتباي ومنطقة المرسي أبو العباس ببحري.

كما شملت الزيارة جولة بالحناطير بداية من قلعة قايتباي التاريخية وميدان المرسي أبوالعباس حيث تتواجد منطقة المساجد ببحري.

وحرص اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على إهداء مديرة عام منظمة اليونسكو مفتاح مدينة الإسكندرية نظرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة للقطاع الأثري والتراثي فى مصر.

وفى السياق، أكد المحافظ على الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة السياحة والآثار فى هذا الشأن من خلال تطوير المتاحف الأثرية بالإسكندرية.

وخلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة، وانبهارها بالآثار التي شاهدتها بمدينة الإسكندرية.

وجاء ذلك برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والدكتور غيث فريز مدير المكتب الاقليمي لليونسكو.

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