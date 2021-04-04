الأنبا أرساني يترأس قداس أحد السامرية بكنيسة العذراء

أدى الأنبا أرساني أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهولندا، صلاة قداس أحد السامرية بكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة بوسوم هولندا.وشارك في الصلاة كاهن الكنيسة القس شنودة فرحان والشمامسة وعدد محدود من الشعب وسط جميع الإجراءات الاحترازية.كما شارك نيافته في طقس رسامة شمامسة جدد في درجة إبصالتس «مرتل»، وتم منح مجموعة من الإبصالتسيين رتبة أغنسطس «القاري».