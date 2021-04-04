تشييع جثمانى طفلي «الإندومي» بإدفو لمثواهما الأخير

شهدت قرية أبو غلاب بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، تشيع جثماني طفلين أشقاء، لفظا أنفاسهما الأخيرة بعد تناولها وجبة "الإندومي"، حيث توجه أهاليهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما، إلا أنهما فارقا الحياة بمجرد وصولهما للمستشفى.وسيطرت حالة من الحزن والأسى بين أهالي القرية بعد وفاة طفلين بعد تناولهما وجبة الإندومي، اليوم، حيث انتاب الحزن الجميع.وتلقى مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، إخطارًا يفيد بلفظ طفلين أشقاء أنفاسهما الأخيرة، بإحدى القرى التابعة للمركز، بعد تناولهم لوجبة ''الإندومي''، وأنها فارقا الحياة مباشرة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.