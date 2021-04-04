جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

يستعد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، لاستقبال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته للجامعة غدا الأحد، بعد أن تم الانتهاء من الإنشاءات الجديدة.ويستعد الوزير والدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة عددًا من المشروعات بالجامعة التي تم الانتهاء منها، كما يتفقد الوزير عددا من المشروعات الأخرى.