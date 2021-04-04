7 أبريل.. استكمال قرعة تخصيص منطقة الأبراج بمشروع الإسكان ببورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، في بيان رسمي، اليوم، أن يوم السابع من أبريل سوف يتم إقامة القرعة رقم 33 للمرحلة الأولى، لاستكمال قرعة التخصيص لمنطقة الأبراج للمرحلتين الأولى والثانية بمشروع الإسكان الاجتماعي.وخصصت المحافظة صالة 6 أكتوبر للألعاب الرياضية، نطاق حي الشرق لإجراء القرعة، على أن يتم إعلان أسماء المستحقين من المرحلتين الأولى والثانية بمشروع الإسكان الاجتماعي والذي سيجري لهم القرعة قبلها بموعد كافي.وناشدت محافظة بورسعيد الشباب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، على أن يقتصر الحضور على فرد واحد (الزوج أو الزوجة)، منعًا للتزاحم مع الالتزام بارتداء الكمامة، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.يذكر أن منطقة الأبراج المتواجدة في منتصف المدينة بمنطقة الحاسب الآلي، قد شهدت تأخر في التسليم، مما دفع نواب المحافظة بالتقدم بطلبات إحاطة للمطالبة بسرعة إنهاء أعمال الترفيق، استجابة لمطالب الشباب المستحق.