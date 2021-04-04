«قومي المرأة» ببورسعيد يحتفل باليوم العالمي للتوحد

احتفل المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد، باليوم العالمي للتوحد، في إطار الاهتمام المجتمعي بالأشخاص ذوى التوحد والعمل على إدماجهم في المجتمع، ضمن الاستراتيجية التي يعمل من خلالها المجلس.شارك أعضاء قومي المرأة ببورسعيد، أطفال مؤسسة عباد الرحمن بالاحتفال باليوم العالمي للتوحد، وقدم الأعضاء رسالة حب من المجلس القومي للمرأة لجميع أطفال التوحد، وأشادوا بأسر الأشخاص ذوى الإعاقة وأسر الأشخاص ذوى التوحد على وجه الخصوص على ما يبذلوه من جهود لتمكين أبنائهم من ممارسة حقهم في الحياة على قدم المساواة مع نظرائهم في المجتمع.أكد "المجلس القومي للمرأة ببورسعيد"، على أهمية التكاتف لتغيير النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوى التوحيد والعمل على تمكينهم من الالتحاق بالمدارس أسوة بغيرهم من الأطفال.هذا ويحتفل العالم باليوم العالمي للتوحد سنويًا، في اليوم الثاني من شهر أبريل كل عام، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، ويأتي هذا اليوم لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، كما يهدف إلى تعزيز دور المصابين بالتوحد في المجتمع وزيادة قبولهم له.