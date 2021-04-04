«الصهيونية الدينية» توجه طلبا لبينيت بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية

طلب بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية الإسرائيلي، من نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا، بالتوصية على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزعيم حزب الليكود، لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية جديدة.وقال سموتريتش: "أي توصية ليست على نتنياهو تقربنا من وجود حكومة يسارية، والتوصية الآن كبيرة وخطوة دراماتيكية، ونحذر من إتاحة الفرصة للحكومة اليسارية، وهو أمر خطير للغاية"، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.ويعقد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، غدا الاثنين، لقاء مع ممثلي الأحزاب الإسرائيلية، من أجل اختيار مرشحا لتشكيل حكومة جديدة.وحصلت كتلة اليمين بزعامة نتنياهو على 59 مقعدًا في الكنيست.ويحتاج تكتل اليمين الذي يقوده نتنياهو إلى مقعدين حتى يتمكن من تشكيل حكومة، حال انضمام نفتالي بينيت رئيس قائمة يمينا (7مقاعد) إلى تيار نتنياهو، وإلا سيكون إجمالي مقاعد اليمين 52 مقعدًا فقط.