ارتفاع إصابات كورونا في اليمن لـ4798

سجل اليمن اليوم الاحد 101 اصابة بفيروس كورونا المستجد في سبع محافظات يمنية.وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء (كورونا) في بيان لها انها سجلت 14 حالة وفاة و23 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية على مستوى المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.واضحت أن الاجمالي التراكمي للاصابات المؤكدة بالفيروس التاجي ارتفع الى 4798 اصابة و946 حالة وفاة في مقابل 1738 حالة شفاء.