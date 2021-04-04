2388 إصابة بكورونا فى لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 479 ألفا و501 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية «بي سي آر»، التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة خلال الـ (24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6409 حالات.