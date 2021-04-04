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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بحوث البترول» يحصل على المركز الثالث فى مجال الطاقة بالشرق الأوسط

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:50 م
الطاقة
الطاقة
سيد الابنودى
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قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري، إن المعهد أحرز المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط في مجال الطاقة والمركز السابع بمجال الكيمياء وفقا للتصنيف الدولي لمؤسسات الأبحاث العالمية SCImago (SIR) لعام 2021، والمركز الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية بمجالي الطاقة والكيمياء.

وأوضح "مصطفى" أن تصنيف SCImago يستخدم معايير موضوعية، حيث يعتمد في تقريره على قاعدة بيانات Scopus البحثية على مستوى العالم باستخدام مؤشر مركب يعكس ثلاثة معايير رئيسية وهي: الأداء البحثي والابتكار والتأثير المجتمعي.

وأضاف أن هذا التقييم نتاج لجهود العاملين بالمعهد وحرصهم على تقدم مستوى البحث العلمي والحفاظ على مستوى النشر العلمي رغم الظروف الراهنة التي نمر بها.

ومن جانبه تقدم مدير المعهد، بالتهنئة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لهذا التقدم المشهود على مستوى البحث العلمي بمختلف مجالاته حيث ظهرت 7 مؤسسات بحثية مصرية جديدة فى تصنيف Scimago للمؤسسات البحثية العالمية لعام 2021، وبلغت عدد المؤسسات البحثية المشاركة فى المؤشر هذا العام 7533 مؤسسة بحثية فى جميع دول العالم، وبلغ عدد المؤسسات المصرية 48 ظهرت في تصنيف العام الحالى.

كما تقدم "مصطفى" بالشكر والتقدير لأسرة المعهد الذين ساهموا فى تقدم التصنيف الدولى من خلال أبحاثهم العلمية المتميزة وتفانيهم وإخلاصهم في العمل.

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