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عالم

الدبيبة يعد الليبيين بإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:21 م
الدبيبة
الدبيبة
محمد عمر
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، السعى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأعلن الدبيبة عن وصول أول دفعة من لقاح "كورونا"، مبينا أن الدفعات ستصل تباعا وفق برنامج معد لذلك، حيث ستصل يوم الأربعاء المقبل الدفعة الثانية من اللقاح البالغ عددها من 300 إلى 400 ألف جرعة.

وأوضح رئيس الحكومة أنه وبحلول الحادي عشر من أبريل الجاري ستصل مليون جرعة إضافية من اللقاح، كاشفا عن الصعوبات الكبيرة التي واجهت الحكومية في توفير أماكن تخزين اللقاح وفقا للمعايير الدولية للتخزين، مشيرا إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز لاستقبال أي كمية ستصل لليبيا.

وكشف الدبيبة عن أن توزيع اللقاح سيشمل القاطنين كافة على الأراضي من مواطنين وأجانب، موضحًا أنه قد تم مع وزارة الصحة دراسة آلية التوزيع.

وطالب رئيس الحكومة مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتماد الميزانية، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر، ابتداء من أبريل الجاري.

وكشف رئيس الحكومة عن أن إنتاج النفط وصل مليونا وثلاثمائة ألف برميل يوميا، معتبرًا ذلك مؤشرا على أن الأوضاع في تحسن، وبشر أن هذا العام سيكون عام خير على الليبيين.

وفيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، أعلن الدبيبة، أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، سعيا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.

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