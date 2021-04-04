الدبيبة يعد الليبيين بإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة
الأحد 04/أبريل/2021 - 11:21 م
محمد عمرطباعة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، السعى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وأعلن الدبيبة عن وصول أول دفعة من لقاح "كورونا"، مبينا أن الدفعات ستصل تباعا وفق برنامج معد لذلك، حيث ستصل يوم الأربعاء المقبل الدفعة الثانية من اللقاح البالغ عددها من 300 إلى 400 ألف جرعة.
وأوضح رئيس الحكومة أنه وبحلول الحادي عشر من أبريل الجاري ستصل مليون جرعة إضافية من اللقاح، كاشفا عن الصعوبات الكبيرة التي واجهت الحكومية في توفير أماكن تخزين اللقاح وفقا للمعايير الدولية للتخزين، مشيرا إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز لاستقبال أي كمية ستصل لليبيا.
وكشف الدبيبة عن أن توزيع اللقاح سيشمل القاطنين كافة على الأراضي من مواطنين وأجانب، موضحًا أنه قد تم مع وزارة الصحة دراسة آلية التوزيع.
وطالب رئيس الحكومة مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتماد الميزانية، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر، ابتداء من أبريل الجاري.
وكشف رئيس الحكومة عن أن إنتاج النفط وصل مليونا وثلاثمائة ألف برميل يوميا، معتبرًا ذلك مؤشرا على أن الأوضاع في تحسن، وبشر أن هذا العام سيكون عام خير على الليبيين.
وفيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، أعلن الدبيبة، أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، سعيا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.
وأعلن الدبيبة عن وصول أول دفعة من لقاح "كورونا"، مبينا أن الدفعات ستصل تباعا وفق برنامج معد لذلك، حيث ستصل يوم الأربعاء المقبل الدفعة الثانية من اللقاح البالغ عددها من 300 إلى 400 ألف جرعة.
وأوضح رئيس الحكومة أنه وبحلول الحادي عشر من أبريل الجاري ستصل مليون جرعة إضافية من اللقاح، كاشفا عن الصعوبات الكبيرة التي واجهت الحكومية في توفير أماكن تخزين اللقاح وفقا للمعايير الدولية للتخزين، مشيرا إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز لاستقبال أي كمية ستصل لليبيا.
وكشف الدبيبة عن أن توزيع اللقاح سيشمل القاطنين كافة على الأراضي من مواطنين وأجانب، موضحًا أنه قد تم مع وزارة الصحة دراسة آلية التوزيع.
وطالب رئيس الحكومة مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتماد الميزانية، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر، ابتداء من أبريل الجاري.
وكشف رئيس الحكومة عن أن إنتاج النفط وصل مليونا وثلاثمائة ألف برميل يوميا، معتبرًا ذلك مؤشرا على أن الأوضاع في تحسن، وبشر أن هذا العام سيكون عام خير على الليبيين.
وفيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، أعلن الدبيبة، أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، سعيا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.