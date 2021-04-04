41998 إصابة بكورونا فى تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية الأحد تسجيل 41998 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 3487050 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم أيضا تسجيل 185 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الجائحة إلى 32263 حالة.

وأضاف البيان أن 22674 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم؛ ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 3105350 شخصا.

وذكر أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 246210 تحاليل؛ للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا الى أكثر من 566ر39 مليون تحليل.