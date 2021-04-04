الصحة توضح إجراءات الاعتناء بالصحة النفسية خلال كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عدة إرشادات لتقوية وتعزيز الصحة النفسية خلال العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا، محذرة من متابعة الأخبار ومواقع التواصل لكونها تزيد من مشاعر القلق والتوتر لدى المواطنين.وشددت الوزارة على الابتعاد عن المواد المخدة كالكحول والمخدرات بأنواعها والمنبهات مثل الكافيين والتدخين لإنها تزيد من تدهور الحالة النفسية والصحية.أشارت إلى أهمية ممارسة الهوايات المفضلة ومنها الرسم والموسيقى وغيرها للتقليل من المشاعر السلبية، مؤكدة أهمية الحصول على قدر كاف من النوم (8 ساعات) يوميًا في مواعيد منتظمة لتقوية جهاز المناعة، ناصحة بضرورة التواصل مع الأحباب والمقربين عن طريق الهاتف أو مكالمات الفيديو للتقليل من الانعزال والتوتر.