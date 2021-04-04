بدء امتحانات دورة أبريل لمحو الأمية وتعليم الكبار بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تضافر كافة الجهود للوصول إلى محافظة بلا امية من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحيرة، وتجميع الدراسين والراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية ممن يجيدون القراءة والكتابة لإجراء امتحانات فورية لهم بمقر فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار والتوسع في فتح الفصول بكافة المقرات المخصصة والتوعية بأهمية التعلم الأمر الذى سينعكس على كافة برامج النمو والتنمية بالمحافظة.كما أكد محافظ البحيرة أنه يتم المساهمة في رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بكافة القضايا السكانية والقومية، مشيدا بكافة الجهود المبذولة والتي أسهمت في خفض نسب الأمية من ٣٧.١ % لـ٣١.٢ % وموجها بتكثيف الجهود والحملات لتحقيق الهدف الرئيسي محافظة بلا أمية.وانطلقت صباح اليوم فعاليات ثاني أيام امتحان دورة أبريل ٢٠٢١ بفرع البحيرة بإدارة رشيد وتستمر امتحانات الدورة لمدة أسبوع وانطلق امتحان دورة أبريل ٢٠٢١ الخميس الماضي بفرع تعليم الكبار بالبحيرة، حيث عقدت اللجان بمدينة دمنهور وضواحيها.وأشار عبد الله محمد مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحيرة، أنه تم تغطية جميع اللجان بأعضاء تقييم الأداء سواء من الديوان العام للهيئة أو من داخل الفرع لتأكيد ضبط سير العمل داخل كل لجنة وتلافي حدوث أي مشاكل او أخطاء، موكدا على تطبيق إجراءات احترازية مشددة وتأكيد التزام الجميع بارتداء الكمامات وتباعد المسافات بين الدارسين.