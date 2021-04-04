66794 إصابة بكورونا في فرنسا

سجلت فرنسا اليوم الأحد 66794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها ان الحصيلة الاجمالية للاصابات ارتفعت الى 4822470 اصابة.كما سجلت السلطات الصحية 185 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات في فرنسا الى 96678.ويستمر الوضع في المستشفيات الفرنسية في التدهور بعد ان بلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 5341.وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعلن الاربعاء اعتماد قيود اكثر صرامة في جميع انحاء فرنسا مع تكثيف تواجد الاطقم الطبية في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.