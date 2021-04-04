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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ماذا تقرأ في رمضان؟.. نصائح كتاب وروائيين لشباب القراء

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:40 م
نهلة كرم
نهلة كرم
خالد حماد
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يرتبط شهر رمضان بممارسة القراءة بشكل يومي كجزء رئيس من طقوس العديد من القراء المصريين.

وفي هذا التقرير يرشح الكتاب المصريين الكتب الأبرز لقراءاتها في شهر رمضان ما بين الرواية والأعمال الفكرية والسير الذاتية.

ورشحت الروائية نهلة كرم العديد من الأعمال الإبداعية وهي كتاب «لماذا ننام» ماثيو ووكر، و«شهرزاد أمريكا اللاتينية» إيزابيل الليندي، و«تغريدة البجعة» مكاوي سعيد، و«التفرد والنرجسية» ماريو جاكوبي، و«أحلام فترة النقاهة» نجيب محفوظ، وكتاب «النبي» جبران خليل جبران، و«صدفة جارية» نجوى بن شتوان و«غرفة المسافرين» عزت القمحاوي و«أطياف كاميليا» نورا ناجي، و«الدفتر الكبير» أغوتا كريستوف و«الأرنب خارج القبعة» محمد أبو زيد.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي خيري حسن إلى أن البعض قد يميل إلى القراءات الدينية، وربما هذا يتفق ويتثق مع الطقوس الرمضانية للشهر الكريم، لكن أنا شخصياَ أحب قراءة السير في شهر رمضان (السير الشخصية على وجه التحديد) لأنها تأخذ طابع الحكاية.

وأضاف: «الحكايات في نهار رمضان مطلوبة مع الصيام أو هكذا تعودنا نحن أبناء القرى، وفي هذا الإطار نجد عشرات الكتب بهذا الاتجاه منها مثلا أرشح للقارئ كتاب صادر عن دار الهلال عدد فبراير 1998 عنوانه (التكوين) الكتاب يضم حكايات وبدايات تكوين 17 من المفكرين والأدباء والفنانين بأقلامهم "ومذكرات نجيب الريحانى" و"محاوراتى مع السادات.. مذكرات أحمد بهاء الدين" و"معركة الدولة والمثقفين.. مذكرات فتحى غانم"، وكتاب "أوراق شخصية.. لطيفة الزيات" هذه 5 كتب تأخذ القارئ من خلال الحكاية لقراءة تاريخ مصر القريب بعيون أصحابها، سنجد فيها سير الوطن من خلال سيرة حياتهم، ونجد فيها أيضا المتعة فى إطار الحكاية.

من جانبها، رشحت الكاتبة والأكاديمية فاطمة الحصى عددا من الروايات ذات التوجه الروحاني مثل: «قمر على سمرقند، قواعد العشق الأربعون، قوة الان للايكات تول، وكتاب السماح بالرحيل لشارلز هوكنز».

أما عن الكتب الفلسفية التي رشحتها كتاب «حكاية الفتى أركون رحلة حياه من الاغتراب إلى الإصلاح»، وكتاب «العمامة المستنيرة» لأحمد سالم، وكتاب «دوائر التحريم» لحسن حماد، وفي مجال القصة القصيرة «سيرة القلب» لنجلاء علام، ورواية «ترانيم أنثي» لأماني الشرقاوي.

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