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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبير: ميجان ماركل لن تعود للحياة الملكية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:24 ص
هاري وميجان
هاري وميجان
شيماء دهب
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أكدت الخبيرة الملكية، لآنا باسترناك، أن دوقة ساسكس ميجان ماركل لن تعود مرة أرى للحياة الملكية وإلى المملكة المتحدة، بعد أن تسببت مقابلتها مع أوبرا وينفري في فقدان احترامها وعشقها للشعب البريطاني.

ووفقًا لموقع"الديلي ميل" البريطاني انتقل الأمير هاري، 36 عامًا، ودوقة ساسكس، 39 عامًا، إلى كاليفورنيا العام الماضي بعد استقالتهما من عضوية الشركة.

وأضافت الخبيرة الملكية أن الزوجين "لم يبقيا في المملكة المتحدة لفترة كافية" ويشعر البريطانيون الآن "بالخيانة" بعد أن كانوا متحمسين في البداية لاحتضان الممثلة السابقة ميجان لأنها "لم تكن أرستقراطية" ولكنها "طموحة، امراة رائعة.

وفي حديثها إلى قناة فوكس نيوز، قالت باسترناك إنها لا ترى أن الدوقة أصبحت "عضوًا محبوبًا في العائلة المالكة مع الاحترام والعشق الموحد للشعب البريطاني.

وقالت الكاتبة الملكية آنا باسترناك إن الأمير هاري سيعود إلى المملكة المتحدة في يوليو لكشف النقاب عن تمثال لأمه الراحلة الأميرة ديانا في حدائق كنسينغتون مع شقيقه الأمير ويليام، 38 عامًا.

ومن المرجح أن تبقى ميجان في الولايات المتحدة خلال زيارة زوجها هاري لأنها حامل بالطفل الثاني للزوجين - طفلة - وهو ما يحين موعده في الصيف.

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