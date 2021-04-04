«التنظيم والإدارة» يوضح موانع ترقية الموظف (إنفوجراف)

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنفوجرافًا عبر موقعه الرسمى يوضح موانع ترقية الموظف العام، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهى:إذا كان الموظف معار إلا بعد عودته من الإعارة.إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.