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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة» يوضح موانع ترقية الموظف (إنفوجراف)

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:59 م
التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنفوجرافًا عبر موقعه الرسمى يوضح موانع ترقية الموظف العام، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهى:

إذا كان الموظف معار إلا بعد عودته من الإعارة.
إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

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