«عبدالمنعم» يكشف الدور التنموى لرؤية «مصر 2030»

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن جائحة كورونا فرضت إعادة ترتيب الأولويات التنموية، وتوسع الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي لمواجهة التداعيات التراكمية للجائحة والإسراع بالتعافي.وأوضح عبدالمنعم، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه وفقًا لدراسات صندوق النقد الدولي يؤدي زيادة الاستثمار العام بنسبة 1% إلى تعزيز الثقة في التعافي ورفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2،7%، والاستثمار الخاص بنسبة 10%، والتوظيف بنسبة 1،2%.وأكد «عبد المنعم» أنه استجابة من القيادة السياسية للتحديات والظروف الراهنة وفي سياق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" كانت هناك العديد من المبادرات الرئاسية الرائدة، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية العملاقة، بمعدلات إنجاز قياسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.وكشف رئيس مركز القاهرة للدراسات، أن من أهم وأحدث هذه المبادرات مبادرة الرئيس بإطلاق المشروع القومي للتنمية الزراعية المتكاملة في الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، استنادًا إلى أهمية قطاع الزراعة الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي نحو 12.1% عام 2020، بالإضافة إلى علاقة الارتباط والتشابك بين القطاع الزراعي وسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يعظم من الأثر الإيجابي لتنمية القطاع الزراعي على زيادة مستويات الدخل وفرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر، والحد من التباين في مستوى التنمية بين المناطق الحضرية والريفية، مما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.