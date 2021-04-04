رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«عبدالمنعم» يكشف الدور التنموى لرؤية «مصر 2030»

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:32 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد
علا العلاف
طباعة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن جائحة كورونا فرضت إعادة ترتيب الأولويات التنموية، وتوسع الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي لمواجهة التداعيات التراكمية للجائحة والإسراع بالتعافي.

وأوضح عبدالمنعم، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه وفقًا لدراسات صندوق النقد الدولي يؤدي زيادة الاستثمار العام بنسبة 1% إلى تعزيز الثقة في التعافي ورفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2،7%، والاستثمار الخاص بنسبة 10%، والتوظيف بنسبة 1،2%.

وأكد «عبد المنعم» أنه استجابة من القيادة السياسية للتحديات والظروف الراهنة وفي سياق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" كانت هناك العديد من المبادرات الرئاسية الرائدة، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية العملاقة، بمعدلات إنجاز قياسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف رئيس مركز القاهرة للدراسات، أن من أهم وأحدث هذه المبادرات مبادرة الرئيس بإطلاق المشروع القومي للتنمية الزراعية المتكاملة في الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، استنادًا إلى أهمية قطاع الزراعة الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي نحو 12.1% عام 2020، بالإضافة إلى علاقة الارتباط والتشابك بين القطاع الزراعي وسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يعظم من الأثر الإيجابي لتنمية القطاع الزراعي على زيادة مستويات الدخل وفرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر، والحد من التباين في مستوى التنمية بين المناطق الحضرية والريفية، مما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

موضوعات متعلقة

الطاهري: لا يجوز لوزير أن يهدد إعلام بلده.. وأطالب بإقالة هيكل

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إشبيلية يفوز على إتليتكو مدريد بهدف نظيف فى الدورى الإسبانى

الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات

وزيرة الثقافة: فتح متحف محمود خليل وحرمه مجانًا للجمهور لمدة شهر