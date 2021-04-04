افتتاح المعرض السنوي «أهلا رمضان» بالإسماعيلية

افتتح اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والنائب أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية مساء اليوم، المعرض السنوي "أهلًا رمضان" بمركز شباب الشيخ زايد بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز خدمات القوات المسلحة ومجلس سيدات الأعمال برئاسة الدكتورة دينا ياقوت.جاء ذلك بحضور مديري مديريات التموين والطب البيطري لمحافظة الإسماعيلية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والنائبة فيبئ فوزى وكيل مجلس الشيوخ والنائب محمد طلبه عضو مجلس النواب والعديد من الشخصيات العامة والسياسية والحزبية والصحفيين والإعلاميين والمراسلين.وعلى هامش افتتاح المعرض، أشاد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بحسن التنظيم وتوفير سلع ومنتجات بأسعار تنافسيه وشدد على الالتزام بكافة الأسعار المعلنة أثناء فترة المعرض.وقال النائب أحمد عثمان رئيس الغرفة أن المعرض يأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم محدودي الدخل ولضمان توافر السلع والمنتجات بأسعار تنافسية ومن خلال الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي أقيم معرض أهلا رمضان تحت شعار "معًا من أجل مصلحة المستهلك" بالتعاون مع محافظه الإسماعيلية وجهاز خدمات القوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الشهيرة حيث تم توفير أكثر من ١٢٠٠ منتج بتخفيضات تتراوح من ١٥٪ لـ٢٥٪ عن الأسعار المطروحة في الأسواق.فيما قالت الدكتورة دينا ياقوت "رئيس مجلس سيدات الأعمال" أنه بناء على توصيات النائب أحمد عثمان رئيس الغرفة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في اختيار المشاركات بالمعرض لضمان استفادتهم من الجناح المخصص لهم.وأضافت ياقوت أن العارضات تم اختيارهن على مجموعتين طبقًا للحالة الاجتماعية، وأنواع المنتجات على أن يكون لكل مجموعة مشاركه لمده ١٥ يوما حتى يتثنى إتاحة الفرصة لكل العارضات.وفيما يتعلق بتنظيم المعرض واختيار العارضين ومتابعة الأسعار وجودة المنتجات قال محمد السيد مدير عام الغرفة، إن المعرض يشهد هذا العام ترتيبات وتجهيزات خاصة نظرا لمراعاة البعد الاجتماعي وتطبيق اشتراطات الدولة في ظل جائحة كورونا.وأضاف أنه تم التنبيه على كافة العارضين من الشركات والأفراد المسجلين بالمعرض بالالتزام بقوائم الأسعار الاسترشادية ونسب التخفيضات التي تم الاتفاق عليها حتى نهاية المعرض وذلك بناء على تعليمات رئيس الغرفة.والجدير بالذكر أن المعرض يقام على مساحة ١٠٠٠ متر ويقدم أكثر من ١٢٠٠ منتج من السلع الغذائية ومستلزمات المطابخ من أدوات ومنتجات كما يضم جناحًا خاصًا لمجلس سيدات الأعمال.وشهد في أول يوم افتتاح إقبال شديد من المواطنين مع مراعاة الإجراءات الاحترازيةِ الخاصة والتباعد الاجتماعي.