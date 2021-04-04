«الصحة» توضح أسباب تسوس أسنان الأطفال (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف أسباب تسوس أسنان الأطفال وطرق الوقاية منها.وقالت الوزارة إن أسباب تسوس أسنان الأطفال راجع إلى تناول السكريات والنشويات بكثرة، وسوء التغذية في فترات تكوين الأسنان، وعدم استخدام فرشاة الأسنان والمعجون الذى يحتوى على الفلورايد بانتظام.أشارت إلى أنه يمكن الوقاية من تسوس الأسنان من خلال تنظيفها بانتظام باستخدام الفرشاة، وتناول الفواكه والخضروات بكثرة وشرب الحليب.ونصحت بضرورة زيارة طبيب الأسنان بانتظام كل 6 أشهر والتقليل من تناول السكريات وتجنب المشروبات الغازية، خاصة بين الوجبات.