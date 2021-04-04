وزيرة الثقافة: فتح متحف محمود خليل وحرمه مجانًا للجمهور لمدة شهر

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن افتتاح متحف محمد محمود خليل وحرمه يعد حدثا فنيا وثقافيا كبيرا بعد ١٠ سنوات من الإغلاق، مشيرة إلى أنه إضافة ثرية للبنية الثقافية في مصر باعتباره من أهم المواقع المتخصصة، ويضم مجموعات نادرة من المقتنيات التي تشكل جزءا من إبداعات الحضارة الإنسانية.جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة الثقافة لمتحف محمد محمود خليل وحرمه، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبعض سفراء الدول العربية، وقيادات وزارة الثقافة.وأشارت إلى عمليات تطوير المتحف ومنها تطوير النظام الداخلي للأمن والحماية داخل المتحف على غرار أحدث أنظمة التأمين والمراقبة العالمية، مؤكدة أن المتاحف بمختلف تصنيفاتها تمثل الذاكرة الحافظة لصفحات مشرقة من التاريخ ولها تأثيراتها الإيجابية في تنمية الوعي وبناء الشخصية.ودعت وزيرة الثقافة كل الأسر المصرية لزيارة متحف محمد محمود خليل وحرمه، مشيرة إلى أن المتحف يفتح أبوابه مجانا ولمدة شهر كامل أمام الجمهور.