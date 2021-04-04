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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«شنط رمضان وتعقيم المساجد».. شباب قليوب يستعدون لرمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:27 م
شباب قليوب يستعدون
شباب قليوب يستعدون لرمضان
حسام عسل
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نظم متطوعون بمحافظة القليوبية حملات لتجهيز المساجد بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، حيث غسلوا فرش المساجد وعقموها وزودوها بالتمور لإفطار الصائمين.

وقال محمد عبدالله أحد القائمين على الحملة، إنهم بدأوا في الحملة منذ أسبوع ومستمرون في العمل بالتعاون مع أئمة المساجد والجمعيات الخيرية المشاركة، حيث بدأ الأمر بغسل مفارش المساجد ثم تعقيمها حتى لاقى الأمر ترحابا كبيرا من قبل الجميع وقررنا توسيع عملنا وسط حالة من البهجة والسرور بعودة صلاة القيام في المساجد مرة أخرى.

وأضاف: «قمنا بتجهيز شنط رمضان للمحتاجين على هامش عملنا في إعمار المساجد ونستعد لتوزيعها خلال الأيام المقبلة لتعم الفرحة على الجميع بقدوم شهر الخير والبركات خاصة مع استمرار وقف إقامة موائد الرحمن هذا العام ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا».

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