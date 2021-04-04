نائب التنسيقية: حفل نقل المومياوات الملكية يرسم طريق المستقبل للجمهورية الثانية

قال محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العالم شهد أمس استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ملوك وملكات مصر الفرعونية في احتفال أسطوري.وأضاف «إسماعيل» أن المحروسة تزينت بالأضواء والفنون امتزجت فيها عظمة الحاضر وعراقة الماضي ليرسم طريق المستقبل للجمهورية الثانية.وأضاف أن حفل نقل المومياوات الملكية أكد أن مصر ستظل دائما ملتقى الحضارات.