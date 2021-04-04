«تعليم الوادي الجديد»: 100% نسبة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية

انتهى قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد من تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة لطلاب المحافظة عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١م.وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه وفقا للتقرير الوزاري فقد نجح قطاع تعليم المحافظة بتحقيق أعلى نسبة على مستوى الجمهورية في تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام حيث بلغت نسبة التسجيل ١٠٠%.وأوضح النيلي أنه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 1805 وتم تسجيل جميع الاستمارات الخاصة بهم.موجها خالص الشكر والتقدير لإدارة الإحصاء بالمديرية لجهدهم المبذول في العمل، وتذليل كافة العقبات والانتهاء تماما من تسجيل جميع الطلاب.