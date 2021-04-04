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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة تحضير أصابع البطاطس «دون زيت»

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:17 م
أصابع البطاطس
أصابع البطاطس
شيماء دهب
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يسعى العديد من الأشخاص لتناول الطعام بشكل صحي بعيدًا عن الدهون للحفاظ على الصحة بشكل أفضل، لذا لمحبي البطاطس سيتم تحضير خلال السطور التالية طبق بطاطس بدون زيت.

المقادير
حبات بطاطس
خل
ملح

طريقة التحضير
تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة
- يتم غسل البطاطس بعد تقطيعها لصوابع بشكل جيد.
- ومن ثم يتم تحضير وعاء نملؤه بالماء ونضع الملح والخل ونتركه حتى الغليان.
- نضع البطاطس في الماء المغلي مدة 3 دقائق فقط.
- نترك البطاطس حتى تبرد تمامًا.
- نأتي بصينية الفرن يتم تبطينها بورق الزبدة ونضع البطاطس
- يتم إدخال البطاطس مدة نصف ساعة حتى تنضج ويتم رش التوابل المحببة إليك وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير البطاطس المهروسة
وهناك طريقة أخرى لصنع البطاطس دون زيت عن طريق
- غسل البطاطس بشكل جيد بقشرها ومن ثم تقطيعها.
- في وعاء يتم وضع البطاطس حتى تغلي لمدة 40 دقيقة.
- نقوم بتقشير البطاطس وهرسها بواسطة هراسة.
- ومن ثم نضع الملح والحليب وقطعة صغيرة من الزبدة وبالهنا والشفا.

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