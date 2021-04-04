تفتيش 277 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

شنت مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملة مكبرة في 12 محافظة هى (الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة).قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 277 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مارس وتم رصد 119 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.وتم إصدار 15 قرارًا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (97) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية- المنوفية – الدقهلية – بنى سويف – الغربية - الدقهلية)، تم عمل (7) محاضر (جنح) بمحافظتي القليوبية وكفر الشيخ وعدد (7) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية – الغربية – البحيرة.تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ8 مركز بيطري مخالف بمحافظات بنى سويف، الغربية، والدقهلية.من جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية؛ للتأكد من اللقاحات سواء المستوردة أو المنتجة محليًا، وكذلك تتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.