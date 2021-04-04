مسيرة رياضية ضمن فعاليات «التنشئة الوطنية» بالوادى الجديد

أناب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سكرتير عام المحافظة؛ للمشاركة في المسيرة الرياضية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ضمن فعاليات مهرجان التنشئة الوطنية لبرلمان طلائع مصر الذي تنظمه وزارتا الشباب والرياضة والسياحة والآثار في الفترة من ٢ حتي ٥ أبريل الحالي بحضور بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بمشاركة عدد من ممثلي برلمان طلائع مصر وبرلمان الشباب على مستوي الجمهورية.ويهدف المهرجان إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء ونشر قيم التسامح وقبول الآخر والتعرف على الثقافات المختلفة، ويتضمن البرنامج زيارة المعالم الأثرية والسياحية والبيئية بالمحافظة وأهم المشروعات القومية والمبادرات التي تم تنفيذها.