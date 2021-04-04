«التشييد والبناء»: 4 شركات مقاولات تنفذ مشروع صواري بالإسكندرية

قال مصدر باتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن 4 شركات مقاولات ستنفذ المرحلة الأولى بمشروع صواري القائم بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، ومن المقرر الانتهاء من تطوير إنشاءات المرحلة الأولى 30 يونيو 2022.وأوضح مصدر باتحاد المقاولين لـ«الدستور» أنه تم تنفيذ الخوازيق المناسبة لطبيعية التربة، موضحًا أن المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ 25 عمارة سكنية إسكان اجتماعي مميز ذو طابع ساحلي.. بالإضافة لتنفيذ 200 فيلا سكنية ويشمل تنفيذ 15 برج سكني يتكون بدروم وأرضي و12 دور متكرر بوحدات سكنية كاملة التشطيب سوبر لوكس ضمن المرحلة الأولى للمشروع.وأكد أن تحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء مدن ذو طابع مميز لكل مدينة يعتمد على توزيعها الجغرافي وثقافة قاطنيها وتوفير سبل الخدمات التي يحتاجها كافة أطياف المجتمع، فتعتبر مدينة رشيد الجديدة متنفس سياحي لمحافظة البحيرة وكفر الشيخ لموقعها المتميز والفريد على شاطئ البحر المتوسط وسهولة ربطها بالمحاور الرئيسية التي تنفذها الدولة ومن أهم مميزاتها إنها ستكون مدينة متكاملة وبالنسبة للشكل الجمالي فسيتم الالتزام بطابع يميز المدينة من ارتفاعات وألوان وتصميميان وطرق وبنية تحتية.