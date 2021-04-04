غدا.. انقطاع مياه الشرب عن مركزي نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن انقطاع مياه الشرب، في مركزي كوم أمبو ونصر النوبة، نظرًا لاستكمال أعمال إصلاح الكسور على خط 700 مللي الناقل من محطة مياه فطيرة إلي وادي العرب.وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية:1- مركز كوم أمبو (أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج).2- مركز نصر النوبة (مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته أول وثالث - مدينة نصر النوبة والقري التابعة لها - قروي المالكي - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت).وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح باكر الاثنين الموافق 542021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي الثلاثاء الموافق 642021.وتهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية، من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.