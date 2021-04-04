«المالية» تعلن تراجع العائد على أذون الخزانة

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما 13.14 %، وأقل عائد 12.49%، ومتوسط العائد13.31%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يومًا 13.44%، وأقل عائد 13.25%، و13.40%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وطرح البنك المركزي، اليوم، أذون خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الاول10.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وبلغت قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.