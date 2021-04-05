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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 5-4-2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:37 ص
مواد البناء
مواد البناء
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر مواد البناء اليوم الإثنين ٥-٤-٢٠٢١، ونستعرض لكم تقرير يومي شامل عن كافة إسعار مواد البناء، وفقا لأخر التحديثات داخل المصانع العاملة في مصر، والتي تضم "الحديد والأسمنت المسلح والأسمنت الأبيض والجبس والرمل والطوب".

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين ٥-٤-٢٠٢١


نقدم لكم خلال التقرير كافة التفاصيل عن أخر تطورات أسعار مواد البناء، كما هو موضح بالأتى:

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن الحديد من مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد من مصنع حديد عز ١٣٧٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد من مصنع العتال ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد من مصنع عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد من مصنع بشاى ١٣٤٥٠ جنيها مصريا.

- سعر طن الحديد من مصنع المراكبى ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد من مصنع المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد من مصنع مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

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اسعار الأسمنت اليوم


- سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيها.

- سعر طن أسمنت المخصوص ٨٦٥ جنيها.

- سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيها.

- سعر طن أسمنت الصخرة ٨٢٣ جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى ٨٩٣ جنيها.

- سعر طن أسمنت حلوان ٨٨٥ جنيها.

- سعر طن أسمنت مصر بنى سويف ٨٣٠ جنيها.

- سعر طن أسمنت العسكرى ٨٢٨ جنيها.

- سعر طن أسمنت سيناء ٧٧٥ جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

سجل سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، بين ٢٤٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه، في المصانع سيناء، ورويال المنيا، وحلوان. 

أسعار الجبس اليوم

بلغ سعر الجبس، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.

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