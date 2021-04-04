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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح معارض «أهلًا رمضان» في كفر الشيخ بتخفيضات تصل لـ30%

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:46 م
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
عمرو الشامي
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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد، معرض "أهلًا رمضان أهلًا بالعيد" بمدينة كفر الشيخ كأول معرض لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويأتي ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية برئاسة وحضور المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من الشعبيين والتنفيذيين.

حيث تفقد محافظ كفر الشيخ، المعرض وتابع توفير السلع الغذائية وقارن بين أسعارها بالمعرض وأسعارها بالسوق، وتبين أن نسبة التخفيض بالمعرض تراوحت بين 20 لـ30%، وتبين توفير التمور وتراوحت أسعارها ما بين 10 و20 جنيها، وتوافر اللحوم بـ85 جنيها للكيلو.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه الأيام المقبلة ستشهد افتتاح معارض أهلا رمضان بكل مدن المحافظة وبعدد من القرى، ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية، وإقامة باكيات للتجار مقابل تخفيض الأسعار للمواطنين، وتشمل المنافذ كافة أنواع المواد الغذائية والتمور وياميش رمضان، إضافة إلى اللحوم، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة قرب المنفذ من الأهالي، وبعيدًا عن الشوارع حتى لا تُغلق، موجهًا مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، بمتابعة المواد الغذائية، للتأكد من صلاحيتها، حفاظا على صحة المواطنين.

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